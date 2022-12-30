高端公司、和其母公司基亞公司股票涉內線交易等案，士林地檢署昨日約談基亞董事長張世忠等18人，北市第三選區立委補選民進黨候選人吳怡農30日表示，如果有人利用國家危難，賺取不當利益，那每一人都要為全民負責，也要為自己行為負責。

吳怡農30日上午在台北市議員王世堅及中庄里長陳建中陪同下，赴松江市場掃街拜票，對於高端的涉及內線交易案，吳怡農表示，我們國家必須要有自已生產關鍵疫苗的能力，這是堅定不變的，大家都可以理解，至於高端，如果有人利用國家危難的時候，來賺取不當利益，那每一人都要為全民負責，也要為自己行為負責。

被問到國民黨中常委蕭景田涉黑被通緝，傳出已離境，是否呼籲同黨的北市立委補選候選人王鴻薇出面喊話，吳怡農表示，看到為了選舉操作抹黑跟攻擊，每個政黨及政治人物都需要為言行負責，民進黨黨團在立法院推出選罷法修正案，期待國民黨可以跟進。