農曆臘月初八又稱法寶節，佛光山三重禪淨中心為慶祝佛陀成道日，每年皆會為新北聯醫準備臘八粥共結善緣，共品佛道普施吉祥平安，今(30)日由監寺如宗法師親自前往醫院分送，贈粥儀式於三重院區一樓大廳舉行，由新北市立聯合醫院長項正川代表接受；項正川表示，感謝佛光山三重禪淨中心所舉辦的贈粥分享活動，讓到院民眾與新北聯醫共沐佛恩，感受佛陀的慈悲精神。

佛光山三重禪淨中心贈粥送暖活動己邁入第19年，本次贈粥活動中，如宗法師也致贈佛光山星雲大師新春墨寶「仁和安康，富樂吉祥」給新北聯醫，項正川則代表新北聯醫回贈感謝狀，感謝佛光山三重禪淨中心監寺如宗法師關心到院民眾和醫療團隊。

如宗法師表示，三重禪淨中心秉持佛光山四大宗旨之一「以慈善福利社會」理念長期關注社會公益，今年準備1500份臘八粥，贈予新北聯醫，希望藉由分享臘八粥與各界結緣，同沾佛陀成道的法喜、並蒙佛陀加持福慧增長。

「臘八粥蘊含的歷史文化背景，正是代表著分享與祝福」項正川表示，感謝三重禪淨中心如宗法師、師兄師姐們，在新的一年帶著滿溢祝福及熱騰騰臘八粥，與到院民眾及醫院人員和志工結緣，透過這碗充滿法喜加持的佛粥，藉此宣揚佛陀成道，也讓民眾獲得健康平安。