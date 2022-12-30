據俄羅斯塔斯社12月30日報導稱，美國五角大樓發布視頻顯示，本月21日，當美軍一架波音 RC-135偵察機進入南海上空飛行並進行例行性偵察時，被中國軍方偵測到，於是派出一架殲-11戰鬥機升空應對。殲-11飛抵美軍偵察機機頭的正前方進行攔截，2架飛機最近距離時，僅約20英尺，約合6米。

陸媒報導，「相隔只有6米！這哪裡還是正常攔截，簡直就是一場驚險的空中拚刺刀。此次事件顯示出，對於美國軍機無端闖入中國周邊近海上空的無理之舉，中國軍人是敢於亮劍的。不僅亮劍，還能做到狹路相逢勇者勝，最後霸氣逼退美方軍機，美軍偵察機飛行員嚇得魂飛魄散，深感大事不妙，只得倉皇逃竄。」

針對此次事件，五角大樓發表聲明稱，解放軍這種「不安全和危險的攔截方式令人擔憂」，引起美方的嚴重關注。陸媒反譏，「不得不說，能讓美國感到不安全，恰恰說明中國軍人做對了。在中國周邊，美國碰壁的次數挺多，可從來都是賊心不死。」

「兩國軍機只差6米」是什麼概念？

中共殲-11戰機一度逼近至距離美機僅20英尺，這迫使RC-135緊急做出規避動作，以防發生空中碰撞。大陸軍事專家邵永靈撰文分析，20英尺等於不到6.1公尺，這絕對足以讓全球任何飛行員心跳加速。「要知道，殲-11戰鬥機和RC-135戰略偵察機均為噴氣式戰機，在空中高速飛行的兩架噴氣式飛機僅相距6米，莫說是一方飛行員對操縱桿『無比輕微』的晃動，即便雙方均牢牢控制住操縱桿，但只要一股不大的橫向氣流切過，都足以讓兩機直接撞在一起。」

解放軍海軍航空兵的殲-11戰鬥機

邵永靈認為，從這個角度來想，解放軍戰鬥機飛行員的藝高人膽大無疑令人驚嘆，這種對裝備的掌握程度和不俗的飛行技巧也讓人充滿敬意。同時應該看到的是，既然殲-11逼近至距離RC-135僅6公尺，顯然說明美軍偵察機已「極度接近」中國領空線，距離闖入中方領空就差那「臨門一腳」了。在這種情況下，解放軍飛行員以「不惜空中衝撞」的行動向世人展現了何為「守衛國門的城牆」，此舉比開火警告更凶狠。

解放軍飛行員藝高人膽大

邵永靈指出，雖說此次殲-11對美機的「貼身緊逼」已足夠讓美方飛行員倍感緊張，但從技術和飛行方面來說，其實中方對美軍戰機還是頗為「客氣」的。從美軍印太司令部發佈的視頻來看，殲-11僅是在美軍機側方和斜前方並行飛行，並在極近距離上展示了自身攜帶的空空導彈實彈，進而逼迫RC-135改變飛行方向，離開南海上空。如果中方更「狠」一點，完全可以在不開火的情況下，把事情做得更絕。

航發的運轉需要持續吸入氧氣

邵永靈舉例，殲-11可以超越美軍機，以近距離的方式在其正前方飛行。如此一來，RC-135的四台發動機很可能因吸氣量不足而降低功率輸出，不受控制地出現速度和高度下降的情況，甚至是出現發動機空中停車的風險。原因很簡單，航空發動機在運行過程中，需要吸入大量空氣，以足夠的氧氣維持發動機燃燒室的工作並持續產生推力。

吸氣量不足或致美軍戰機空中停車

邵永靈表示，若是美機正前方有另一架飛機以近距離飛行，位於前方的飛機發動機排放出來的，就是以碳氫化合物為主的廢氣，含氧量很低。於是乎，後方飛機的發動機就會因吸入空氣的氧氣含量不足，而難以維持燃燒室的正常運轉。

挑釁中國不會有好下場

邵永靈表示，儘管和平時期的大國博弈基本都會遵循「不到萬不得已，就不主動開火」的原則，但殲-11戰鬥機的舉動依舊說明，解放軍為守衛國家領土主權完整而不惜一戰。面對美軍戰機的挑釁，中方有足夠的手段讓其經歷「驚魂時刻」。