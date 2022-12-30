由宋逸民擔任牧師主理的「藝起發光」協會最近因批評小甜甜私生活，引來兩極評論，協會臉書第一時間引用聖經回應，仍無法平息戰火，中天美女主播鄭亦真先前回應為教會被攻擊難過痛哭，有傳言指宋逸民靠教友奉獻順利在2千萬的豪宅內「擴堂」，對此，鄭亦真受訪表示，就她所知那處房產是租的，並非買的，也不是傳聞中教友捐贈而來。

鄭亦真過去因吃漢堡爆紅，被稱作漢堡主播，近日見「藝起發光」成為眾矢之的，她沒躲藏大方留言力挺教會，並表示最近收到很多人關心，她自己每周五晚上下班，都會願意花塞車一小時的時間從內湖趕到景美參加教會活動，就是因為從中得到很多正能量，「讓我成為一個更好的人」。

鄭亦真強調，每個月的奉獻和樂捐都是出自她的心意而為，沒有被逼迫，如果今天參與的是其他教會，她應該也會這樣做，更點民宋逸民夫妻給她的關愛無可取代，「我愛我的教會，我也愛神」。而藝起發光陷入風波後，曾有媒體報導成員一度緊急在2千萬豪宅內開禱告大會，據《自由時報》報導，鄭亦真強調是那是租的場地，並非捐贈或教友買下。

對於外界冷嘲熱諷，鄭亦真心意堅定，表示不會改變她喜愛並想要奉獻給教會的想法，也駁斥金流不透明的說法，回憶在教會奉獻會開收據，可以抵稅，帳目都記得很清楚，否認有黑箱作業的疑慮。