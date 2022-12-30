驅動IC落底訊號開始浮現，只是近期大陸解封後，供應鏈需要一定時間調整，加上農曆年將至縮短工作天數，故瑞鼎(3592)短期內營運仍將較為清淡，惟長期來看，預計瑞鼎將透過AMOLED產品的市占率提升而獲得充足成長動能，未來潛在市場龐大，法人預估，明年下半年開始回溫，加上高殖利率話題也是一大利基。

瑞鼎11月營收14.3億、年減少34.12%、月增加4.92%，較10月持續小幅回升，落底訊號開始浮現。然目前大陸疫情蔓延，當地面板廠開始出現部分停工的現象，預計短期內會使瑞鼎的驅動IC出貨受到一定影響。

觀察11月面板報價，大尺寸面板報價較10月回升，落底趨勢底定，而中小尺寸的AMOLED面板價格仍較具向下壓力。當前面板廠離損益兩平還有距離，使得上游驅動IC廠的毛利率仍然承壓。在瑞鼎各產品線中，短期仍以車載/工控驅動IC的營運最為穩定。

瑞鼎在產品布局上持續以開發中高階產品為主，包含AMOLED的各項產品。中長線來看，AMOLED的市占率持續提升將為瑞鼎帶來更多機會。瑞鼎經營AMOLED的驅動IC市場多年，而AMOLED的應用逐漸從手機擴散到NB和平板電腦等IT應用，提供強勁成長機會。

根據研調中心預估，從2022到2030年，AMOLED在NB的市占率將從3.5%提升到22%，而在平板電腦的市占率將從2.5%成長至18%。瑞鼎應用於筆電的AMOLED驅動IC已開始小量量產，預計2024年和2025年會放量貢獻營收。

展望後續，明年第一季遇上春節假期，工作天數少，且大陸防疫解封後確診人數上升，供應鏈需要一定時間調整，短期內營運仍將較為清淡，但今年第四季旺季效應帶 動消費性電子終端品牌整機庫存有所減少。瑞鼎的面板廠客戶有友達(2409)、京東方、華星光電等，對應到的終端客戶包含三星、小米、OPPO、 vivo等，終端消費市場以大陸和新興市場為主，預期待大陸消費動能在擺脫疫情影響後，瑞鼎的產品需求也將迎來回復。

法人預估，瑞鼎的營運會從明年下半年開始回溫，且中長期來看，受益於在AMOLED驅動IC的多年耕耘，預計瑞鼎將透過AMOLED產品的 市占率提升而獲得充足成長動能。另外，以瑞鼎往年的股利發放政策預估，預期瑞鼎明年將具高殖利率。