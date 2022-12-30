為推動證券市場邁向全球2050淨零排放的目標，金管會12月29日發布令，核准集保結算所得經營「公開發行公司股利發放電子通知業務」，於投資人（股東）及上市櫃、興櫃公司或有股務代理之公開發行公司之同意的前提下，將現行的紙本股利分派通知書轉為電子通知。

依據集保結算所統計資料，2021年約有超過1,400家上市櫃公司辦理股利分派，分派頻率則有季配息、半年配息或年配息，共有1,500多家次的公司辦理股利分派，這些公司通知股東約有5,800萬份的紙本發放通知書印發寄送，除寄送成本外，亦不利環保增加碳排。

金管會指出，提升金融市場數位化服務為金管會的核心政策之一，尤其在新冠肺炎疫情的衝擊下，突顯建立電子化平台處理機制之重要，透過創新優化發行市場股務服務，以降低成本、增進效率及減少碳排，集保結算所預計將於2023年6月推出公開發行公司股利發放通知電子平台，金管會期許透過電子化趨勢，有助企業朝永續政策發展再邁前一大步。