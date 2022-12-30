高雄市大寮區保福路段鐵皮廠房，昨日下午發生1死1傷槍擊案，其中36歲死者黃姓男子頭、腹、腿部均有槍傷，送醫不治。今日上午進行解剖，釐清死因。警方鎖定槍手綽號「黑仔」男子，迄今仍逍遙法外，警方不排除為毒品糾紛有關；黃男家屬悲痛表示，希望警方能儘快逮捕凶手，接受法律制裁。

昨日下午4時25分許，工廠廠房承租人麥姓男子開車前往廠房，拉開鐵門發現葉姓、黃姓男子倒在血泊中，立即打通報119。警消獲報立即到場，將葉、黃男送醫搶救，但後者因頭、腹、大腿有槍傷，仍傷勢過重，經小港醫院搶救宣告不治。

警方到場勘驗現場，發現槍手手段凶殘，以行刑式方式犯案，犯案後隨即逃逸。警方現場發現3彈殼、製毒工具之外，還發現一個赤腳「血腳印」。

經警方全力調查、葉男恢復意識指認下，鎖定槍手綽號「黑仔」男子，不排除因毒品糾紛，引發殺機。目前凶手仍逍遙法外，警方正全力緝凶中。

黃男的父母、妻女、弟弟家屬也來到高雄市立殯儀館相驗室外，神情悲戚，黃父表示，家中有3個兒子，小兒子早已過世，如今大兒子黃男遭槍殺；他說，不曉得兒子是做什麼，只知道兒子說在工作，不認識「黑仔」是誰，希望警方盡快逮捕凶手，讓他接受法律制裁。

據悉，該廠房內含有製造K他命以及二級毒品的製毒工具，儼然是製毒工廠。麥男事後也坦承知情，他表示因廠房還有剩餘空間，近2周才讓葉男到此借住。