元旦連假即將登場，東勢林場遊樂區推出「悠遊森林迎曙光」系列活動，活動期間自即日起至明年1月20日止，上午10時前入場，門票早鳥優惠價每人160元。另3天連假，凡入場小客車車牌號碼尾數有2者，全車每人以125元優惠價購票入場（每車以5人為限） 。

東勢林場遊樂區於元旦連假推出「悠遊森林迎曙光」系列活動，在新的一年到來，讓遊客漫步森林小徑，體驗體訓場新的運動設施及享受闔家出遊之休閒旅遊活動，以排除生活壓力與疲勞，達到身心靈健康的目的。

東勢林場遊樂區推出「悠遊森林迎曙光」系列活動。（東勢林場提供／陳淑娥台中傳真）

東勢林場指出，時序入冬，遊樂區裡的楓香、青楓、落羽松、油桐樹等變色葉植物紛紛換上鮮豔的冬衣，轉換顏色，滿山楓紅，相當漂亮；梅花也已含苞待放，點點白花綴枝頭，預計元月上旬將進入盛開期，歡迎大家上山來賞楓賞花。

到東勢林場除了賞花、賞楓外，即日起推出「悠遊森林迎曙光」系列活動，活動期間至明年1月20日止，上午10時前入場，門票早鳥優惠價每人160元。元旦連假期間，凡入場小客車的車牌號碼尾數有2者，全車每人以125元優惠價購票入場（每車以5人為限） 。

東勢林場指出，元旦連假期間於忘憂池旁舉辦「新年祈福迎曙光闖關活動」，只要憑入場門票即可免費兌換闖關卡，完成闖關後即可現場參加幸運抽大獎活動，獎項非常豐富，有免費住宿券、入場券等。此外，還有推出定時導覽解說，街頭藝人表演等活動，歡迎大家到東勢林場遊樂區旅遊度假，放鬆身心靈。