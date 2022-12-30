警看傻眼！吸毒運將載酒醉乘客 自撞人行道2人都睡翻

新北保安警察大隊員警27日晚間在板橋區執行巡邏勤務時，見1輛計程車左前車輪卡在人行道上，遂立即上前了解，卻見67歲楊姓駕駛呼呼大睡，後座1名乘客也爛醉如泥，員警叫醒駕駛，發現駕駛座旁有注射針筒，楊男坦承施用海洛因，對發生車禍毫無印象，甚至不知自己有載客，令員警直呼「誇張」！員警隨後將楊男帶回偵辦，並協助乘客另外攔車離開。

保大員警27日晚間11時許巡邏行經板橋區民生路、萬板路口時，發現1輛計程車左前車輪開上人行道，未熄火卻停止不動，員警擔心駕駛因天冷身體不適，隨上前查看，只見楊男在駕駛座睡得香甜，經員警叫喚許久，楊男才醒來下車，眼尖員警立即在駕駛座旁發現1支注射針筒，楊男見無法狡賴，坦承施用海洛因。

員警指責楊男吸毒已是不法，竟還上路載客，罔顧他人安全。豈料楊男竟對肇事及載客情節毫無印象，令員警為之氣結，直呼「誇張」！員警隨後喚醒酒醉乘客，乘客表示餐敘後由朋友路邊攔計程車，自己迷迷糊糊上車倒頭就睡，也不知道發生什麼事。

員警協助乘客攔停另輛計程車離開，並將楊男帶回偵辦，偵訊後全案依毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送偵辦。

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