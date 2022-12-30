今年高雄跨年除了夢時代跨年晚會施放煙火，元旦當日也由高雄流行音樂中心接棒，以「高流幸福式」舉辦演唱會，更在港灣施放223秒的「大港花火」。30日晚間8時25分，高流將在高雄港第一港口進行60秒的大港花火試打，總計施放最大8吋、共計21發高空花火，讓民眾不用元旦當天人擠人，搶先享受到花火的魅力。

大港花火將以「幸福」為題，預計於高雄港第一港口3號到10號碼頭外側施放4吋、8吋、12吋高空煙火，並搭配高流建築藍色浪漫燈光秀襯托，有著「全台最美煙火」稱號的大港花火不僅將傳遞給市民朋友幸福，同時也將點亮高雄港灣沿岸建設。

為了讓花火能在元旦當日順利施放，高流今晚將搶先試打60秒的大港花火，試打的的震撼感也替明日即將到來的跨年做暖身，高流利用試打的方式，讓攝影愛好者搶先卡好拍攝位置，並準備好足夠記憶卡在元旦當日前往享受。

因應大港花火詢問度破表，高市府和高流臉書也同步公開最佳觀賞點，除了高流園區內的海風廣場、音浪堤岸、位於光榮碼頭的珊瑚礁群、鯨魚堤岸、海豚步道等地點，民眾也可以前往打狗英國領事館、蓬萊商港區7號碼頭（棧庫群）、駁二藝術特區及星光水岸公園等地區觀賞。

高雄市長陳其邁也在臉書宣布試打訊息，好讓大家可以提前享受節慶感，同時也預告1月1日高流幸福式演唱會的大港花火精采程度更加倍，讓民眾可以好好期待，享受高雄辦活動「不講武德」的快感。