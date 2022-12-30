台南市長黃偉哲與公托家園幼兒互動。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲拿糖果與公托家園內的幼兒互動。（程炳璋攝）

台南市打造友善育兒環境，完成14家公辦民營的公共托育家園，最後1家就在佳里區多摩市社區大樓內1樓，是台南首座設置在社區大樓內的公托家園，具有公費便宜、照顧比高與接送方便的優勢，30日開幕時家長大呼幸運。

台南市社會局推動的公托家園是收托0到2歲的幼兒，規定每間只收12名幼兒，每1名托育人員照顧3名幼兒，照顧比高，加上收費較私人保母或幼托機構便宜，受到一般人歡迎。缺點是家數有限、名額少，加上優先配額給弱勢家庭，家長報名後還須抽籤看運氣。

公托家園4年前開始推動，首家位在安南區，陸續在12個行政區共設置14家公托家園，其中溪北區有麻豆、官田、柳營、七股與佳里共5家。其中佳里多摩社區公托家園是最後1家。地點位在多摩社區大樓內，原為佳里區公所替代役宿舍，遭閒置後改建，造福附近的新手爸媽。

台南市長黃偉哲30日主持開幕儀式，他提到多摩社區大樓共有599戶，是個大社區，在大樓下設置公托家園，方便家長上、下班接送，將來會持續尋覓新興社區，以這種模式向中央申請更多經費設置公托家園，提供年輕父母放心的把孩子托給離家很近的托育場所。

台南市社會局表示，公托家園收托時間配合上班族時間，為上午7時半到下午5時半，每名幼兒托育為每月1萬元，每月還可領5500元的托育補助，實際每月只花4500元。14間公托家園計畫暫告段落，未來推動公托中心，照顧比略低，為每位托育人員照顧4名幼兒，收托的名額會較多。