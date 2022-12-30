桃園市長張善政選前宣示對桃園公共工程總體檢，30日他在記者會上宣布將平鎮文化公園地下停車場、楊梅區公所行政大樓暨停車場、竹圍漁港遊艇碼頭案列為優先體檢清單，目標是就職百日內提出報告。

張善政30日在記者會上介紹桃園市公共工程體檢委員會委員，皆為外部專家、學者組成，並聘請前內政部長李鴻源擔任總顧問。張善政說，平鎮文化公園地下停車場坍塌，還有人命損傷。楊梅區公所大樓因為下雨，地下水位太高，導致公所像是泡在爛泥巴浮起來。竹圍漁港浮動碼頭因為破損，一部分沉到海裡，經過2次籌備會議後，認為初期以這3工程作為重點。

張善政表示，體檢是找出問題，看問題出在哪裡，是否制度有缺失，或某方面要補強。他在工程案追求3個目標，「如質」、「如期」、「如預算」，但張善政也坦承，這3目標有相當挑戰，畢竟缺工、缺料問題嚴重，但一定會設法達成。

李鴻源則說，強調體檢絕對非常專業，一定會把政治先擺一邊。李鴻源也說，請市府同仁不用擔心，不是找公務員麻煩，而是協助同仁把公共工程做好，省下公帑。

對於為何選前被質疑的八德國民運動中心、桃園市立圖書館總館並未列入優先？張善政說，經過2次籌備會議，初步認為八德國民運動中心天花板倒塌，是因為天花板固定不落實，而圖書館總館是程序問題，不過不排除納入後續體檢名單。

張善政也說，委員會結論會提供市府，讓市府了解缺失、問題在哪裡，不會先入為主有任何想法，目標也是百日內會也報告。至於有人質疑是否政治追殺？張善政說，將來公布結果就會發現，純粹是技術討論。