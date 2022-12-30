財政部台北國稅局30日表示，被繼承人死亡前2年內贈與配偶之財產，雖免課徵贈與稅，仍應依《遺產及贈與稅法》規定，於被繼承人死亡時，視為被繼承人之遺產，併入其遺產總額，依法課徵遺產稅。

台北國稅局說明，配偶相互贈與之財產，依《遺產及贈與稅法》規定雖不計入贈與總額，免課徵贈與稅，惟贈與人如在贈與後2年內死亡，該財產仍視為被繼承人之遺產，應以被繼承人死亡時，該財產之時價，併入遺產總額課徵遺產稅。

台北國稅局舉例說明，甲君於2020年7月贈與配偶乙君臺北市松山區土地1筆，公告現值新台幣1,200萬元，申報取得不計入贈與總額證明書後，移轉登記於配偶乙君名下。甲君於2021年5月過世時，贈與配偶之土地已增值，2021年公告現值為1,350萬元，該地雖不在被繼承人名下，仍應以被繼承人死亡日公告現值1,350萬元，與被繼承人其他遺產合併申報遺產稅。

台北國稅局提醒，納稅義務人辦理遺產稅申報時，宜注意被繼承人死亡前2年內財產移轉情形，以正確申報維護自身權益。