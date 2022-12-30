民進黨立委林岱樺接獲振宗藝術團長方宗寅陳情，稱2020年3月間，一名自稱華視製作人的男子黎竹平，主動向方宗寅表達，希望合作拍攝以「女子八家將」為題材的台灣戲劇，方宗寅爽快答應，沒想到投入拍攝後，黎男竟偽造著作權授權書簽名，並對方宗寅聲請的商標提出異議，想搶奪「女子八家將」的商標。

振宗藝術團長方宗寅創立了「女子八家將」，成為台灣之光，將台灣的傳統文化發揚至國外，曾受邀至日本、澳洲、馬來西亞等國家演出，沒想到黎男看上了這塊大餅，找方宗寅拍攝戲劇，並利用華視製作人名稱，與華視內部高層張朝晟串謀，一起規畫如何違標，甚至在還沒有標案前，就開始到處找人投資。

林岱樺痛批，華視標案這筆錢來自文化部，黎男向方宗寅自稱是公廣集團華視的製作人，也是詐騙的開始，接著華視高層張朝盛與黎男承諾，一定會得標，甚至直接指導當評審，得標後還很風光的開了記者會，黎男聲稱自己花了337萬，結果記者會的費用全部都是振宗藝術團出的。

林岱樺指出，黎男和華視申請了1000萬補助，振宗藝術團完全沒拿到錢，後續解約，黎男反告振宗藝術團侵害商標權，華視的委任律師公開在法院說，華視指導他要去告振宗，而華視甚至為了避開智慧財產權，將原本「神將少女」的戲名，直接改為「少女八家將」，為了就是想要拿到1300萬的補助。

振宗藝術團也在記者會向法務部提出檢舉函，林岱樺呼籲，檢調與廉政署應儘速查明本案有無涉及不法情事。

文化部政務次長李靜慧表示，一切秉公處理，這是文化部和華視之間的補助案，如何執行由華視來做決定，如果今天外界認為文化部所作所為有任何不法，請送檢調，文化部絕對配合辦理。

李靜慧也指出，華視在執行這個案子的時候，一直無法提出完整資料，沒有完整著作權或授權資料，所以文化部已暫停撥付補助款。