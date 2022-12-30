民眾黨中央評議委員會主委林恕暉近期火力全開，先是卸下民眾黨立委賴香伶國會辦公室主任一職，痛斥黨內制度不全、問題叢生，更還原被黨主席柯文哲「罵狗」的原委，坦言此事種下他和柯、賴之間的心結。他30日再對外宣布辭去中評會主委一職外，同時解除「終身黨員」身份，正式退出民眾黨。

林恕暉指出，中評會這兩天接到不少檢舉他的案件、要求黨紀處分，身為主管黨紀的中評會主委，已讓曾經一起奮戰的中評委們進退為難，自己深感不安、輾轉難眠，而他將想法公開，無非希望民眾黨能反省改革，成為進步的第三勢力政黨，「我的作法讓各位難過、不舒服，這些負面批評我都願意接受。」也有黨內朋友肯定他說真話。

話鋒一轉，林恕暉提到，「我的姓名與狗狗連結、被熱烈搜尋，我生肖屬狗（狗狗很可愛喔），自己沒太在意」，但沒有父母能接受孩子這樣被咒罵，母親、家族關切後，當時我就有辭職的念頭，但當時他還在協助賴香伶輔選才選擇留下來；如今選舉結束，他再回頭檢視發現，黨高層的作為與當年標誌的理想，漸行漸遠。

「顯然，我們到了該分手的時候。」林恕暉說，很遺憾在黨高層威權作風下，重要事件處理越來越不能討論，不知為何奮戰的黨團、各辦同仁一個個失望離開，黨團7點半晨會越來越制式僵化、變得「無聊」，黨的走向與當年標舉公開透明、民主參與理想差距擴大，內鬥卻更加劇烈，這與他「民主改革」的從政理想已完全背離。

他批評，黨高層要求想中央委員、中評委繳納高額黨職分攤金，但本黨支持者以20至40歲年輕人佔多數，多少人能負擔每年20萬元至100萬元募款額度？沒有黨紀處分權的中央委員會，越權規定募款不足者應停權，這符合權力分立原則嗎？只剩家族支撐、企業或財團背景者，有能力募款並參選中評委等黨職，應證「有錢人說話大聲，無錢人說話沒人聽」，這算哪門子的公平正義？原本應公正評議的中評委，更可能遇到捐款者來關說案件問題。

他表示，中評委們有不少人是自掏腰包，但已有人拒繳退黨。除了還想以黨競選公職者外，許多人對黨向心力低落，黨決策者只能用其他職位誘之以權或利，當年懷抱理想參政，如今竟落入這金錢陷阱，令人悲嘆。

他直言，一個進步的第三勢力政黨，應該堅定捍衛台灣民主價值，堅持為中下階層、市民弱勢發聲，不能只是標榜非藍非綠或忽藍忽綠，就是中間勢力，必須取得文化領導權、取得議題主導權，使執政者不得不跟著進步勢力一起走、不走就失去政權，這才有真正的執政機會。「若貪圖近利，自失立場，終究會走向失敗。」