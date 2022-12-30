基隆市警局訓練科日前舉辦組合警力訓練，其中一名美女射擊助教卻意外成為一大亮點，這名女警林佳勳長相神似女星「陳庭妮」，不僅外表亮麗，射擊成績也十分出色，更憑著優異的射擊成績，獲選2023年世界警消運動會儲備選手，巾幗不讓鬚眉的實力令人刮目相看。

基隆首位射擊教官！超美神槍手神似「陳庭妮」，正面照曝光。(林佳勳授權)

林佳勳今年24歲，目前任職於基隆市警第四分局中山派出所，平日執勤之餘，還兼任射擊教官，傳授員警射擊要領與臨檢、盤查安全與應注意事項。

林佳勳透露，在就讀警專時第一次接觸射擊，對此產生濃厚的興趣，並且快速上手，掌握手槍、長槍基本射擊要領，在校成績十分優秀。

去年警政署徵選儲備助教，林佳勳主動報名，除了林佳勳，其餘4人都是身經百戰的霹靂小組男警，不過她憑藉著優異的射擊技巧，以第2名射擊成績，取得參加警政署徵選儲備助教資格。

經過警政署培訓後，林佳勳的槍法更上一層樓，又取得了射擊教官的資格，成為基隆市警局首名射擊教官，但因沒有開缺，只能暫時留在四分局擔任助教，教導同仁用槍技巧、盤查與臨檢安全觀念。

事實上，這已非林佳勳首次登上媒體版面。​日前一名82歲郭姓獨居老翁在整理家務時，一時重心不穩跌進收納箱裡動彈不得，時間長達4天之久，林佳勳獲報後趕抵現場，敲門、輕喚許久皆無回應，忽聞屋內傳出微弱呼救聲音，立即通報消防局到場協助破門入內，老翁見到員警那刻喜獲救援嚎啕大哭，事後在林員陪同救護車送往醫院休養診治。