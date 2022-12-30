前台北市長柯文哲2017年開辦「里辦公處共餐據點試辦專案」，不過民進黨台北市議員簡舒培卻發現，柯文哲在卸任之前卻將里辦專案的結束日訂在2022年底，也就是明年1月1日里辦共餐據點將完全取消，台北共有4558名長輩共餐機會受到影響，柯文哲此舉是挖坑給台北市長蔣萬安跳，蔣市府應上緊發條，不要放生長輩共餐權益。蔣萬安則強調，對長輩的照顧權益絕對不會受損。

簡舒培說，柯文哲先前取消發放敬老金引發反彈，所以2017年將相關經費轉而為各里開辦長輩共餐據點，推行里辦專案，平息民怨，台北市社會局原規畫里辦專案2019年結束，但里長們反映共餐據點開辦了就很難取消，故延續至今。

簡舒培指出，今年里辦專案服務有80處共餐據點，共4558位長輩參與共餐，用餐人次91644次，其中大安區為有北市12個行政區之冠，有16個里辦據點，參與共餐的長輩共1028人。

簡舒培表示，柯文哲當時創辦里辦專案的理由很多，其中一個就是要讓長輩走出家門，參加社區活動，而里長非常努力地舉辦活動，這些長輩一周參與一次共餐，已是生活日常，對長輩來講更是一個非常重要的時間能走出家門與人互動，結果柯文哲把里辦專案的停辦時間訂在2022年底，就在他卸任市長之後，無疑是挖洞給新任市長跳，蔣萬安又對市政不熟悉，無法處理柯文哲留下的爛攤子，里辦專案就這樣悄無聲息地被沒收。

簡舒培批，台北市社會局說明理由，竟稱停止里辦專案是依循台北市議會審議2020年總預算案時下的附帶決議「有關里辦專案，未來應輔導轉往申請社區關懷據點方案，以確保核銷及營運方式之一致性。」藉此強迫「里辦共餐」轉型成為「社區關懷據點」，但事實上，很多里因為條件不符合無法轉型，而且議會決議只是要求市府「輔導」里辦專案轉型，希望里辦專案服務更多元，但社會局跟柯文哲竟惡意解釋，甚至直接沒收里辦共餐，她要為此嚴正地提出抗議，社會局明顯曲解、耍賴，推卸停辦責任，希望社會局不要擴大解釋議會決議，也希望里的共餐方案能夠繼續開辦。

另外，簡舒培也批評，根據人事處資料，社會局是尚未上任的副市長林奕華的督導單位，林奕華為沒收大安區立委，拖到二月才就任副市長，而蔣萬安市長對市政又完全未進入狀況，里辦專案就這樣莫名其妙的被取消，里辦共餐長輩權益何在？國民黨一黨之私，讓林奕華延遲就任，腳踏副市長、立委兩個職缺，結果導致市政的運作出現破口，里辦共餐長輩無法等到二月林奕華就任，為了要求延續里辦共餐試辦專案，蔣萬安應立即指示規畫正式里辦共餐專案。

蔣萬安今早對此表示，其實在基層就聽到很多心聲，這個部分市府對長輩照護非常重視，接下來社會局也會對外有清楚地說明，對長輩的照顧權益絕對不會受損；台北市政府發言人羅旺哲則回應，台北市府團隊的態度很簡單清楚，好的政策就沿用，該調整就調整，一切以市民福祉為依歸，社會局現在是由副市長李四川督導，運作一切順暢，市政運作沒有破口。

台北市社會局則解釋，沒有停辦共餐政策，而是為了讓長者得到更好服務、配合刷卡簽到規定，讓試辦已超過5年的里辦專案回歸符合社區照顧關懷據點營運方式，社區照顧關懷據點為老人福利的社區化服務，補助民間團體在地服務，提供關懷訪視、問安服務、健康促進及餐飲等服務，提供長者更完整的照顧，鼓勵長者走入社區，增進社會參與，也透過志工人力投入據點強化社會參與。

社會局表示，社區照顧關懷據點截至今年年12月底達540處，涵蓋361里，其中462處提供共餐服務，而里辦專案是在2017年4月開始試辦，為辦理據點之入門款，今年底止尚有80處，與據點相比經費額度較低，每年度補助25萬2千元，但得自行彈性調整經費項目之額度，及需更換購買之設施設備，且未強制參加之長者刷卡簽到。

社會局指出，台北市議會2020年總預算案審議意見有附帶決議「有關里辦專案，未來應輔導轉往申請社區關懷據點方案，以確保核銷及營運方式之一致性。」為讓里辦專案緩衝、適應，2021年至2022年仍持續試辦與輔導轉型，社會局陸續發函通知，公告將於2023年停止受理並召開轉型之說明會，協助各里辦及早因應，以避免影響長者受服務權益。

社會局也強調，如里辦專案轉型為據點，每年補助款最多可增加為45萬至63萬元，必須辦理健康促進課程、問安關懷及配合刷卡簽到等行政作業，以確保服務量及品質。