國道4號台中環線豐原潭子段預計明年1月16日通車，立委楊瓊瓔、江啟臣前往現勘。（陳淑娥攝）

國道4號台中環線豐原潭子段預計明年1月16日通車，立委楊瓊瓔、江啟臣前往現勘。（陳淑娥攝）

國道4號台中環線豐原潭子段投入305億元、耗時11年規畫興建，全線11公里將提早1年完工，大台中環狀路網最後一哩路，預計明年1月16日通車，未來通車後至少節省20分鐘路程。立委楊瓊瓔、江啟臣30日現勘，並預告通車前將舉辦路跑活動，最長路線經過3座隧道，已有8000多位跑友期待慶賀台中重大建設完工。

楊瓊瓔、江啟臣今辦理「國道4號中環線豐原潭子段計施工進度及開放通車時程」現勘，包括高公局副局長廖肇昌，台中市議員張瀞分、賴朝國、陳本添、吳振嘉、邱愛珊及潭子區、豐原區多位里長到場關心。

台中環線豐原潭子段自國4豐原端起高架跨台三線，往南再以隧道穿過豐原東南側山區，跨越烏牛欄溪後經潭子新田西北再往南，於潭子聚興銜接台74線；全線橋樑段有6座、隧道段有3座以及設置3處交流道，全長約11公里，是串連大台中環狀快速道路最後一哩路，目前全線工程已近完工，規畫明年1月16日開放通車。

高公局副局長廖肇昌指出，國4豐潭段工程複雜、施工困難，明年1月16日全線通車後，將完整串聯國道4號與台74線，能有效紓解國道1號台中系統至大雅交流道交通壅塞狀況外，也可均衡台中東側山城地區的發展，並建構整體大台中交通網，發揮整體運輸效益。

立委楊瓊瓔表示，當初做可行性路線規畫時，要從哪裡走，就討論了好幾年，行政院於2014年核定國4豐潭段建設工程計畫總經費約305億元，才開始動工，今天等到整個計畫工程完工，比計畫完工通車提早了一年。

楊瓊瓔說，以往從潭子到海線，過往可能需要40分鐘，現在全線通車後，路程時間預估只需15分鐘，是台中非常重要的交通建設，下個月豐潭全段通車後，將進一步串連國道1、3、4清水豐原段及台74線、61線，構成大台中地區完整的外環高快速公路網，並紓解國道1號台中系統交流道大雅段交通壅塞，改善豐原、潭子、台中市區主要幹道台3線及中89鄉道交通服務水準。

江啟臣表示，國4豐潭段全線通車，成為串起大台中山海屯區的唯一國道，從清水端起經豐原潭子連結74號到太平大里霧峰，全線通車帶來的便捷性對大台中的民眾相當重要。但這只是第一步，後續還有東勢-豐原生活圈快速道路，及國道4號豐潭段增設交流道銜接段（立交共構），這兩個重要工程急需推動。

江啟臣提到，有關這兩案，26日已邀請內政部、交通部開過協調會，除了要求東豐快的經費分擔中央地方負責比例不能改變，立交共構的計畫，必須持續推進，也持續督促台中市府盡快完成可行性評估，依「高速公路增設及改善交流道設置原則」送交通部申請納入國道基金辦理。

為了迎接豐潭段工程的通車啟用，江啟臣特別在通車前夕，下月14日在國道4號豐潭段舉辦路跑活動，已有8000多位跑友期待慶賀台中重大建設完工。