國民黨北市立委補選候選人王鴻薇在臉書發文，支持北市明年朝恢復發放重陽敬老金1500元規畫，民進黨北市立委補選候選人吳怡農30日表示，敬老金是對長者基本尊重，但長者其實還有更多需求，不是簡單敬老金可解決，期待市政府一起面對。

吳怡農30日上午在台北市議員王世堅及中庄里長陳建中陪同下，赴松江市場掃街拜票，除了民眾大喊加油及支持，無黨籍蕭赫麟也再度現身，向吳怡農喊話詢問是否接受挑戰，被媒體問到是否回應他喊話，吳怡農則說，看對手各式各樣選舉操作，其實很感慨，大家更期待公平競爭。

吳怡農接著說，這也是為何我們強調乾淨選舉，不掛看板對未來參選年輕人來說，都能降低參政門檻，這對大家都是好事，可鼓勵更多新血參與政治。

而王鴻薇臉書發文支持重陽敬老金恢復發1500元，稱金額比柯市府多300元，吳怡農則說，敬老金是對長者基本尊重，除此之外，我們看到長者其實有更多需求，期待市政府一起面對，很多長期建設，從照顧、居住、活動到整體公共建設，這些都不是簡單敬老金可解決。

至於下周公辦政見發表會規畫什麼內容，會不會在政見發表會向對手提出挑戰，吳怡農表示，公辦政見發表會是向選民清楚說明政見的機會，會把握每分每秒，而選前衝刺黃金周會不會有大咖來站台，吳則說，王世堅是中山區最大咖，很感謝堅哥來相挺，最後一周安排，一旦行程確定，會跟各位報告。