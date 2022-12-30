原子邦妮昨擔任Clean Bandit演唱會的開場嘉賓。（尼賀創意行銷提供）

原子邦妮29日受邀擔任英國電子天團「Clean Bandit」首次來台演出的開場嘉賓；華語、西洋兩大電子天團齊聚輪番帶來經典歌曲造福樂迷，讓受邀參演的原子邦妮直呼相當榮幸。他們昨帶來甫發行新專輯《無情怪物》中的歌曲，Clean Bandit更在原子邦妮演出時在二樓觀眾席與他們互動並隨著音樂跳舞，讓他們印象深刻。

葛萊美英國電子天團Clean Bandit昨於Zepp New Taipei 舉辦首場台灣演唱會，在華語樂壇同樣有著電子療癒天團之稱的原子邦妮則受邀擔任開場嘉賓，並一連帶來共8首歌曲，除了新專輯同名單曲〈無情怪物〉，更演唱〈深夜情歌〉、〈給我一杯快樂水〉等歌，讓觀眾一飽耳福！演出過程中，主唱查查說：「希望大家跟著我們一起High，一起期待接下來的表演。」表示自己也相當期待，演出途中，主唱查查還一度將唱錯原本排定的曲序，讓她一度忍不住懊惱笑說：「我一定是太緊張了。」

演出結束，原子邦妮正式看到Clean Bandit的舞台魅力，除了感到驚豔，主唱查查也如願聽到平時的愛歌，覺得非常滿足！此次替Clean Bandit揭開演出序幕，原子邦妮印象最深刻的一幕，是看到Clean Bandit特別到二樓的座位區跟他們熱情揮手互動跟著音樂節奏舞動，更驚喜發現台下許多觀眾竟是「隱藏版」歌迷，讓他們像是打了強心針越演越帶勁，提到：「希望我們的開場演出有讓大家熱起來！經過今天也希望趕快舉辦自己的專場跟大家見面。」