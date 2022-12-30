在疫情肆虐、烏俄戰爭、歐美塞港及船期嚴重延誤影響，影響高雄港貨櫃裝卸量，但在其他多元化業務經營下，港務公司表示，高雄港今年年營收預計達80.21億元，較去年同期成長6.83％。

港務公司李賢義董事長表示，雖然在高雄港貨櫃業務量方面，全年受供應鏈危機及需求減緩等因素干擾下，預估今年全年高雄港貨櫃裝卸量僅為945至950萬TEU，較去年減少約35至40萬TEU，減幅約3.7至4.2％。但高雄港務分公司今年多元化經營下，今年年營收預計達80.21億元，較去年同期成長6.83％。

為提升高雄港貨櫃碼頭營運效率，今年1月就與萬海航運公司完成簽約，等長榮海運公司搬遷至第七貨櫃中心後，由萬海公司進駐經營第五貨櫃中心79至81號碼頭；另外，將洲際一期後線34公頃倉儲物流用地調整為離岸風電發展基地，由華新麗華公司及銘榮元新能源公司完成簽約進駐，預計經營海底電纜與水下基礎組裝等業務；以及完成高雄港洲際二期碼頭S17碼頭及S16、S17後線土地與油駁碼頭約10公頃用地招商案，順利引進業者投資興建油品儲槽與附屬設施。

在積極打造水岸觀光環境部分，於今年初完成倉7-10庫及其周邊場地占地約0.6公頃，以餐飲、運動休閒及觀光產業等空間配置，成功吸引了25家廠商及70個品牌進駐，尤其今年台灣設計展期間，整個蓬萊港區參觀民眾突破600萬人次，還有愛河灣遊艇碼頭A區，亞果公司已於今年12月正式營運，提供87席遊艇泊位，將帶動高雄遊艇休憩產業的蓬勃發展。另外附屬港包含安平港、布袋港及澎湖港也展現傲人成果。

港務公司說，展望2023年，高雄港務分公司積極協助長榮公司整備第七貨櫃中心第一期S5至S3B碼頭及部分後線場地，預計明年5月即可啟動第一期營運作業，這是高雄港與航商業者合作的典範，共同持續深耕高雄港作為東亞地區轉運基地，來鞏固高雄港貨櫃樞紐港地位。

另外，配合政府「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」政策，及解封後國門開啟，國際郵輪於明年3月重新到港，辦理高雄港旅運中心辦公及商業空間招商進駐作業，並延續大港倉一期開發成果，將辦理大港倉二期招商作業，結合大港倉一期及大港橋串聯駁二、蓬萊兩端區域，以加速水岸空間整體發展。

港務公司表示，高雄港除持續專注於港埠核心業務，也將積極擴增自由貿易港區範圍，增加多元產業進駐港區，以提高雄港貨物量能與國際競爭力。