受到俄烏戰爭、通膨創高和聯準會暴力升息等衝擊，台股2022年墜入空頭熊市格局，今（30日）封關日，開盤一度反彈163點至14248點，但連假前賣壓小幅出籠，終場上漲52點，收在14137點。以全年來看，台股2022年重挫4081點，跌幅22.4%，創2009年金融海嘯以來最慘。全年市值大減12兆元，如以開戶數1200.1萬戶計算，平均每位股民今年荷包縮水約百萬元。

2021年台股全年大漲3486點，收在18218點，漲幅約24%，市值為56.28兆元，而2022年封關日上漲52點，收在14137點，市值縮減至約44.26兆元，1年減少12.02兆。截至11月底，台股總開戶數為1200.16萬人，換算下來，平均每位股民今年荷包大幅縮水約百萬元。

知深分析師杜金龍在臉書指出，台股開市交易61年來，全年跌幅超過20％以上有10次，以目前（至12/28日止）跌幅概算，今年跌幅22.4%排名史上第八大。

外資近三年持續減碼台股，2020年、2021年分別賣超5,395.22億元及4,540.97億元，今年減碼力道更是猛烈，統計至29日，已提款1.23兆元，創歷年最大減碼金額。

工商時報報導，華南投顧董事長儲祥生表示，外資近三年累計賣超金額高達2.21兆元，一旦啟動回補對台股就是一大利多。他認為，明年是相對偏樂觀的一年，台股過去從未有連兩年下跌的紀錄，今年跌深有望給明年大盤鋪墊更多的反彈空間。