教士休賽季以11年大約網羅明星游擊手波格茲（Xander Bogaerts），衝擊陣中具有內野中線守備能力的球員，勢必得迎來守位大搬風，根據美媒《The Athletic》記者Dennis Lin指出，為了解決過於擁擠的陣容，教士對於將金河成及葛瑞斯罕（Trent Grisham）擺上交易談判桌保持開放態度。

按照教士現有球員陣容，馬恰多（Manny Machado）已經穩固三壘位置，簽下游擊手波格茲後，金河成移防二壘、柯朗沃斯（Jake Cronenworth）轉往一壘、肩傷回歸的小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）轉戰外野的計畫是合理辦法，不過目前球員市場上的中線好手紛紛尋得落腳處，在選擇不多的情況下，似乎也讓教士興起交易念頭來換取潛力好手，填補過去為了組建豪華陣容而逐漸乾枯的農場系統。

上賽季打出旅美後的最佳成績，Lin指出金河成會是吸引力高的交易籌碼，本季頂替禁賽的小塔提斯擔任主戰游擊手，繳出2成51打擊率、3成25上壘率及3成83長打率，外加11轟及12次盜壘成功，同時也以強大的防守能力，入圍了國聯金手套決選名單，由於頂尖游擊手幾乎成功拿下長約，近期會有更多球隊關注金河成的表現。

葛瑞斯罕今年賽季打擊陷入大低潮，打擊率不到2成，被三振率也來到生涯新高的28.6%，不過葛瑞斯罕卻打出個人單季最多的17轟，季後賽也讓人見識到他的長程砲火，連續從賽揚獎得主薛爾瑟（Max Scherzer）及狄葛朗（Jacob deGrom）的手中開轟，尤其季後又獲得了生涯第2座外野金手套，也讓葛瑞斯罕的身價不至於跌落太多。

教士新賽季握有穆斯葛洛夫（Joe Musgrove）、史奈爾（Blake Snell）及達比修有3大強投，後段輪值則由馬丁尼茲（Nick Martinez）、魯戈（Seth Lugo）等人組成，不過下賽季結束之後，只有獲得長約的穆斯葛洛夫確定還在陣中，若想透過交易做出補強，教士預計將從先發輪值開始下手。