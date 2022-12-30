元旦3天連假即將到來，交通部高速公路局表示，國道從今晚起會先有一波提前出遊車潮，明日全線則有6條地雷路段從一早塞到下午，提醒民眾留意。

高公局預估，今晚6時起，國道南下先有一波提前出遊旅次，混合下班車流造成塞車，例如國1楊梅至新竹、國3土城至關西、國5南港系統至頭城等路段，都容易塞車。

明日則有國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、圓山至大華系統、國3土城至關西、快官至霧峰、國5南港系統至頭城等6條易壅塞路段，行車時間是平時的3至5倍。其中國5可能從清晨5時開始塞車，其餘陸續則從上午7時後陸續壅塞，預計傍晚前緩解。

高公局也提醒，民眾在行駛國道途中若遇到煙火，切勿因觀賞而放慢車速或臨停路肩，違者可處以3000元至6000元罰鍰。跨年期間，國1汐五高架、后里、台中及大雅，國3古坑及國10仁武至燕巢等路段，都會與警方加強巡邏並驅離、取締違規車輛。