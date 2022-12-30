曾參加歌唱選秀節目「超級偶像」的林鑫汝，涉與男友吳宗祐設局，兩人先成立多家人頭公司，再向廣告商「宏將公司」誆稱有合作案，並要求宏將與這些人頭公司配合，進行手遊廣告製做，宏將3年來陸續匯出7000多萬，最後才發現這些公司毫無作用，憤而向檢警提告。

北市刑大偵三隊經連月追查，發現吳、林在內的7嫌涉有重嫌，吳、林更利用詐得得款項買了2間房子及豪車，日前在雙北地區逮捕眾嫌，全案依詐欺、洗錢防制法、偽造文書等罪送辦。

林鑫汝當初參加超偶時，頂著中正大學「高材生歌手」的名號參戰，但後來在演藝圈並沒有表現，而是與男友從事「媒體公關」的行業。

警方卻接獲廣告公司報案，指稱遭人虛設假公司行騙，經追查後，發現吳嫌及林女等人涉嫌虛設多家公司，再向宏將廣告誆稱有大案子，要求宏將與這些假公司合作推銷1款手遊。

宏將陸續撥款給這些公司，要求對方製作手遊廣告的動畫，3年多來陸續匯出7000多萬，不料這些公司執行力奇差，多次催促成效卻很低，甚至完全做不出來，宏將後來據此報警。

警方調查後，發現吳嫌等人虛設公司，宏將匯款後，再以人頭帳戶將錢洗進自己戶頭，拿去買房買車，日前逮捕吳在內的7嫌，其中林鑫汝也是共犯，全案持續偵辦中。