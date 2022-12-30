小蓁（化名）到高雄餐廳上班，為了陷害王姓男同事，小蓁向警察報案說男同事對她性騷擾，經過高雄地檢署分析後，認定罪證不足判王男不起訴。高雄地方法院發現，2人雖身高相同，但小蓁的體重足足重了王男37公斤，光體重的差距就讓王男難以「強制」性騷擾，因此依誣告罪判小蓁徒刑6月。

小蓁2019年9月底與王男為成為餐廳同事，但小蓁稱自己上班期間多次遭到王男性騷擾，除了肢體接觸外，王男還趁小蓁去廁所時，拿剪刀抵住小蓁喉嚨，並強行撫摸小蓁胸部，讓小蓁身心靈受到極大傷害，甚至去看心理醫生。小蓁也表示，從被性騷擾後，多次向同事、老闆反映此事，但都無人理會，讓她相當痛苦，於是2019年9月和10月向警方報案2次，希望王男能受到應有的懲罰。

但此案件依妨害性自主罪起訴後，小蓁在開庭過程中說詞前後矛盾，又難以證明種種事蹟，因此高雄地檢署在2020年5月27日判王男不起訴處分。

王男經過小蓁這樣一鬧，決定反告小蓁誣告，高雄地方法院審理時，發現2人身高同為164公分，但小蓁的體重破百，足足比王男多了37公斤，因此法官認為，小蓁所說的強行性騷擾之詞難以認定，加上證人說詞等其他證據，顯示小蓁所告的妨害性自主罪難成立，而王男所提的誣告罪成立。因此判小蓁6月徒刑，可上訴。