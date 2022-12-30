朱軍在微博發文：「新年到（倒）計時，去台裡上班的路上，北京又開始堵車啦。」（微博截圖）

昨天（12月29日）大陸著名主持人朱軍宣佈正式回到央視上班，朱軍在微博發文：「新年到（倒）計時，去台裡上班的路上，北京又開始堵車啦。」

朱軍在文中附上照片中，背景是央視大樓，真朱軍和真大樓如假包換，也預示著朱軍走出了負面風波，重新獲得央視總台的信任。

陸媒報導，2018年，周曉璇以網名「弦子」在微博發文稱，自己2014年於央視實習期間，遭主持人朱軍在化妝間「隔著衣服試圖猥褻」。事件引發輿論關注，事後雙方都對彼此提起訴訟，此案被視為中國「ME TOO」運動的指標性案件。

2020年12月，朱軍曾在微博中首次對此事進行回應。他在轉發了一篇相關的報導後稱，「這兩年多我承受了巨大恥辱，一直未發聲因我堅信清者自清，相信法律。我負責任地對所有觀眾說，我從未觸碰過那位女士一分一毫。我希望，毫無證據的就給人處以私刑，到我為止，不會成為社會慣例。」

據公開資料顯示，2021年9月該案一審開庭，北京市海澱區人民法院審理認為，原告周某某提交的證據不足以證明朱某對其進行性騷擾的主張，故一審判決駁回原告周某某的訴訟請求。

至2022年8月，案件二審開庭，法院經審理認為，上訴人周某某提交的證據不足以證明朱某對其實施了性騷擾行為，上訴請求不能成立，一審判決認定事實清楚，適用法律正確，故判決駁回周某某的全部上訴請求，維持原判。

2018年，周曉璇以「弦子」網名在互聯網發文稱，自己2014年於央視實習期間，遭主持人朱軍在化妝間「猥褻」。事件引發輿論關注，事後雙方都對彼此提起訴訟，此案被視為中國「ME TOO」運動的指標性案件。