台股今（30）日封關，至午盤過後約12點半，距離收盤僅剩1個小時，加權指數強彈逾120點，日K線篤定收紅，但周線仍跌60多點，為一黑十字線，12月月線跌六、七百點，月線收紅難回天，季線則拉出約800點的長紅棒，半年線則跌800點，年線估計更跌4,000點大黑棒，六線恐「二紅四黑」。

台股今年除了11月有近2,000點的反彈之外，幾乎跌了一整年，從今年1月5日盤中高點18,619點，一路像溜滑梯般重挫，最低來到12,629點，高低相差5,990點，為歷史中罕見的高低點位，若今天可以收在14,200點之上，台股仍年來累計仍跌逾4,000點（2021年12月30日封關指數為18,218點，收在歷史最高）。

此外，2021年封關收盤台股市值為56.28兆元，也是以歷史最高市值作收，到昨天市值為44.1兆元，今天有機會增加約二、三千億元，但2022年全年市值仍蒸發近12兆元；同時，也比2020年底台股總市值44.9兆元少。等於台股2022年將2021年漲的指數及市值全吐回去仍然不夠。