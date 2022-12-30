新北2名無業女子由於缺錢花用，竟對滿街的夾娃娃機店起歪腦筋，持鐵橇到處破壞夾娃娃機台收刮零錢，作案足跡遍布新北、桃園、基隆等地，兩人21日凌晨再到淡水公明街一處夾娃娃機店下手行竊，成功得手零錢約2000元，淡水警方獲報後立刻展開追查，隔天晚間便將兩人逮捕，並查獲犯案用的鐵橇、毒品及吸食器。

淡水警方本月22日獲報公明街上有處夾娃娃機店遭竊賊光顧，有台主發現有機台遭破壞，裡面的零錢被搜刮一空；警方調閱監視錄影器發現，21日凌晨有對「男女」進入店內後，其中女子負責把風，而「男子」拿出鐵鍬把機台的零錢箱撬開，連續破壞3台夾娃娃機得手近2000元，犯案後隨即從容離去。

兩名無業女子偷遍新北、基隆、桃園娃娃機的零錢箱，警方起出作案工具以及毒品、吸食器。(黃敬文翻攝)

警方獲報後立刻擴大調查，並鎖定涉案車輛及車號，22日當天晚間9時許便在中山北路一段發現涉案車輛，並在車上找到犯嫌25歲潘姓女子、26歲吳姓女子，其中潘女的身形、髮型、穿著與監視器裡的短髮「男子」相同，一查才發現原來該名「男子」就是潘女；兩人面對警方詢問起初還裝傻狡辯，直到警方拿出店內影像佐證才坦承犯行，並在車上搜出犯案用的鐵橇、毒品及吸食器。

據了解，潘、吳2人有多項前科且無業，因缺錢繳房租及吃飯，因此利用鐵橇破壞娃娃機台的零錢箱竊取零錢，近期以相同的手法在桃園、基隆、汐止等地的夾娃娃機店犯案，粗估得手金額2萬8千多元，且贓款早已花光殆盡；而且更讓人為之氣結的是，本案中有3台機台遭破壞竊走零錢約2000元，但機台的維修費卻高達8000元，讓受害台主相當無奈。

兩人警詢後依加重竊盜、毀損案及毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦，淡水分局警方也將會同其他單位持續擴大偵辦。