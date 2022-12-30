35歲男星曾子益近年來拍攝多部本土劇，以俊俏外型吸引不少粉絲關注，日前他向劇組告假，特別飛到香港一趟，原來是為了和小8歲嫩妻Jackie（程煒筠）舉行因為疫情延期2年的香港婚禮。他在昨(29)於社群平台上PO出婚紗照，並曬出老婆真面目，被網友大讚神似「最美港姐」李嘉欣。

曾子益於昨日在臉書上曬出5張絕美婚紗照，只見照片中，兩人換穿兩套婚服，在鏡頭前甜密對視、親吻，並寫下：「2020～2022，延期2年的香港婚禮，終於圓滿結束。感謝到場支持的每位親友，及幫助這場婚禮的每一個人，大家辛苦了，延期兩年的協調一切不容易，謝謝大家」等字句，大肆放閃的舉動亮瞎了一眾網友的眼睛。他更在先前的貼文標註老婆的IG帳號，點進去一看，兩人此前的種種互動映入眼簾，畫面充斥著滿滿的粉紅泡泡。

貼文一出後，頓時掀起網友熱議，更有人指出妻子的外型撞臉有著「最美港姐」之稱的李嘉欣，紛紛留言：「郎才女貌、美滿幸福」、「祝福兩人永浴愛河啊」、「大大恭喜，圓滿成功啦。」更釣出諸多星友包括胡嘉愛、方馨、劉奕等也紛紛前來祝賀。

據悉，曾子益在和Jackie兩人愛情長跑5年後，於2019年求婚成功，豈料隨後碰上新冠肺炎疫情在全球肆虐，使原本預定舉行的香港婚禮只能延期舉辦。不過，兩人於2021年4月順利舉行在台灣的婚禮，然而可惜的是當時父親和女方家人都無法一同歡慶。而今婚禮終於順利落幕，也廣受外界祝福。