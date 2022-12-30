2023年即將到來，未來的愛情運如何，是單身者關注的話題。日本網站「占TV」以12星座作分析，列出2023年1月的戀愛運勢排行，最後一名的天蠍座因太害羞，導致他們錯過不少脫單機會，第一名水瓶座沒有戀愛打算，但個人魅力提升，容易被人追求。

第12名、天蠍座

天蠍座在春節與家人聚會時，不少親友會幫忙介紹對象，但他們因為害羞，不敢邀別人約會，導致感情路走得很不順，建議單身天蠍座不要害怕展現自我，若遇到心儀的對象，就要主動去認識，而已婚者要經常向伴侶示愛，讓對方知道自己的想法。

第11名、雙魚座

雙魚座在新的一年會沉迷於工作與學習，對於感情完全不感興趣。單身者可以嘗試使用交友網站，或許能遇到不錯的對象，不過擇偶時要睜大眼睛，這一階段容易遇到渣男、渣女，小心被玩弄感情，而已婚者可能會遇感情倦怠期，建議他們可以購買小禮物，為另一半準備驚喜，增加生活情趣。

第10名、巨蟹座

巨蟹座在2023年1月並沒有太大變化，但也有可能潛藏命運轉機，例如在路上遇到許久未見的朋友，不過兩人能否發展出戀人關係，取決於巨蟹座是否要願意敞開心扉，他們可能還深陷於上一段感情中，難以接受新的戀情。單身者若遇朋友介紹新對象，應該先調適心態，不要為了脫單而交往，而有伴侶的巨蟹座，感情中恐會遇瓶頸，可以試著找出兩人的共通話題，有助於感情繼續下去。

第9名、處女座

處女座1月時會遇到不少挑戰，不過經過一番努力，事情通常都能完美解決，在學習與工作中，他們也能克服自己的弱點，期間或許會遇到貴人，協助他們突破難關，朝夕相處下產生感情，發展出戀人關係。單身處女座若有心儀對象，但感情狀況停滯不停，不妨換個對象試試，而已婚者因工作繁重，所以與伴侶相處時間變少，建議他們若沒見到面，也要記得打電話給對方，維繫兩人感情。

第8名、金牛座

金牛座年初時會變得很活耀，計畫旅行或挑戰新事物，比較不關注感情發展，有些單身者追求失敗，會將生活重心放在工作上，想以此忘掉痛苦，不過嘗試新事物時，反而讓他們有機會遇到新對象，金牛座千萬不要對感情失望，放手去做將迎來意想不到的結果，而已婚者感情變化不大，繼續保持熱情，有助於感情升溫。

第7名、摩羯座

摩羯座新的一年運氣不錯，事情都能順利進行，可以先擬定好計畫，去實踐目標，面對愛情也是如此，若遇到不錯的對象，可先交換聯繫方式，就算最後發現兩人不契合，當朋友也沒關係，未來可能是貴人，有暗戀對象的單身者，若發現與對象聊天時，對方總是愛理不理，建議早點死心，已婚者可嘗試在家約會，別有一番風味。

第6名、獅子座

獅子座年初時會很忙綠，需處理工作還有生活瑣事，另外他們又樂於助人，戀愛運隨之而來，四處奔走時有機會遇到新對象，身邊朋友也會幫忙牽線，單身者若處於失戀狀態，建議多參加朋友聚會，會遇意想不到的收穫，而已婚者感情穩定，可以嘗試當朋友的愛情邱比特，辦活動介紹友人新對象，雙重約會也能促進夫妻感情。

第5名、射手座

射手座在新的一年要學會坦誠相待，與人相處時別拐彎抹角，試著將想法講出來，別人才有機會認識真實的你們。單身者在心儀對象面前，不要堅持維持好形象，這會使彼此產生隔閡，讓人難以更進一步，應誠實地展現個人缺點。已婚者感情中會發生小爭執，但是因太關注彼此，發現對方的缺點而爭吵，很快就會和好。

第4名 牡羊座

牡羊座個性熱情又活潑，比較不在乎感情生活，把戀愛看得很淡，不過2023年1月有機會脫單，參加朋友聚會時遇到合適的對象，或在工作上遇到契合的夥伴，兩人經常接觸而產生感情，最終發展成戀人關係，不論單身還是已婚者，都要多與人來往維繫感情。

第3名 天秤座

天秤座因春節的關係，1月時與親友相處時間增加，有機會在家人或朋友介紹下，認識合適的對象，若目前處於暗戀階段，可以趁過年邀對象出來約會，或是請朋友幫忙，大家一起出去玩，讓彼此接觸的機會變多，脫單機率就會提高，已婚者如果覺得感情生活一成不變，可以試著談心，深入了解伴侶從未展現的一面。

第2名、雙子座

雙子座明年1月愛情運不錯，建議他們多到戶外走走，新環境容易邂逅合適對象，或是透過社團、課程等活動，嘗試認識不同領域的人，擴大交友圈就能提高脫單機會，遇到心儀對象時別害羞，感覺對了就主動出擊，而已婚者可以與伴侶挑戰新事物，或再去一次首次約會的地方，重溫當時的心情，有助於感情升溫。

第1名、水瓶座

金星即將進入水瓶座，提升他們的人際和感情關係，就算他們沒有打算找對象，但在不知不覺中，會引起周圍其他人的注意，被追求的機率大幅提升。單身者若有曖昧對象，可以嘗試採取行動告白，脫單的機會非常大，而已婚者感情穩定，與伴侶關係和睦。