檢調昨日搜索調查高端涉嫌內線交易案，並約談18名相關人士到案調查，國民黨立法院黨團今批評執政黨護航高端，狠酸檢調「九度移送、選後才動」；民進黨立委林靜儀表示，尊重司法獨立性，沒有政黨會做選舉干預，不必做沒必要的政治揣測。民進黨立委趙天麟也表示，如果是選舉考量，那馬上又要進入總統大選，檢調到底何時能偵辦。

林靜儀指出，不論是新竹市長高虹安詐領助理費案或生技公司案，尊重檢調程序，選前偵辦會被質疑干涉選舉，選後不干涉選舉，尊重司法獨立性；針對國民黨團質疑，高端疑有政治人物介入炒股案，林靜儀表示，根據近2年資料顯示，買高端股票的是國民黨立委，用沒有證據的資訊捕風捉影，除非具體提出證據，否則就是抹黑。

林靜儀說，台北市長蔣萬安過去擔任立委期間，主張調降人體實驗數量，並要求有更多錢支持台灣疫苗生產，如果按照國民黨的邏輯，這不就是更直接、更明確在協助醫療廠商。

趙天麟也說，尊重司法調查，千萬不要做任何政治解讀，如果是選舉考量，九合一選舉剛落幕，馬上進入總統和立委大選，什麼時間點才是偵辦時間，這樣的批評可以少一點。

民進黨立委高嘉瑜說，檢調辦案有步驟，檢調發動搜索，一定有證據的把握，期待案子能水落石出。