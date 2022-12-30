「2023台東跨年晚會東漂去旅行」今年邀請文青男神青峰、嘻哈大神Mc HotDog熱狗、三金歌王盧廣仲、潮流母子周湯豪、比莉等重量級歌星在台東市海濱公園開唱，預估逾5萬人湧入現場，台東縣府在會場周圍安排臨時停車場，並公布交通攻略。

台東縣政府今公布台東跨年晚會交通資訊。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府表示，已整合各方資源完成交通疏運管制整備工作，包含大眾交通資訊、方向指引及交通告示牌、警力人員配置等工作。停車方面規畫會場周邊3個停車區，包含汽車530格、機車1000格、大客車32格，並推出智能停車位引導系統，開車前往的民眾可提前至智能停車位引導系統網站查詢會場停車場使用情形。

文化處說明，12／31上午8點起進行會場安全性清場，請民眾勿提早於會場放置私人物品、占位等行為。園區周圍臨海路、四維路及馬亨亨大道將於31日14：00至1日02：00實施交通管制，造成不便敬請見諒。12／31下午3點開放民眾進場，分別為太皇殿前排隊進場點1及四維路底TAITUNG字樣排隊進場點2，請民眾依序排隊，勿奔跑推擠並遵從帶隊人員步入會場。

停車部分，第一停車場（汽、機車）：機車由臨海路進入，汽車由臨海路1段51巷進入。第二停車場（機車、大客車）：由中華路及臨海路進入。第三停車場（汽車）：於小白屋旁，由臨海路進入。機車停車場：於四維路底。請民眾進入各停車場時，依現場工作人員指示停放。

另外，民眾可由台東火車站、航空站、轉運站（秀泰影城旁）搭乘排班計程車前往，或搭乘市區循環公車至海濱公園下車步入會場。散場時可於四維路底（臨時計程車排班區）搭乘計程車。