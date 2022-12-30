元旦連假將至，隨疫情趨緩，民眾出門旅遊意願提高，桃園市龍潭警分局針對轄內熱門遊憩景點包括石門水庫、小人國與六福村等周邊易壅塞道路，規畫交通疏導措施，同時也列出建議路線，避免出遊塞在車陣中，提醒用路人注意。

龍潭警分局表示，明起到1月2日就是元旦連續假期，桃園龍潭石門水庫、小人國及六福村遊樂園等知名風景休憩區，預估將吸引大量遊客進入，依先前連假期間交通量狀況，再加上台三線中豐路鄰近新竹地區各風景區的人潮，屆時恐造成交通壅塞情形。

警方建議，因國道三號在龍潭區有龍潭與高原2個交流道，民眾若要前往小人國或六福村遊樂園，可走高原交流道，不必穿越龍潭與關西市區；要去石門水庫或石門山風景區的遊客，則建議走龍潭交流道為主。

龍潭警方也在連假期間安排警力，在各交流道周邊加強交通疏導，防止壅塞影響到平面道路交通順暢。也提醒用路人掌握交通動態與各項管制措施，且勿在遊樂區周邊任意違規停車妨礙交通，並遵守各路口員警及協勤民力的指揮疏導，共同維護假期交通順暢。