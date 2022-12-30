放屁是每個人都有的生理現象，但在公眾場合中放屁讓人尷尬，胸腔暨重症科醫師黃軒表示，健康的人一整天平均放了13~21次的屁，當人睡覺時也仍在放屁，且大部分的屁並沒什麼味道，他並分享6個有關放屁的冷知識，例如人站立時放的屁，會比坐著時的聲音小些。

黃軒在其臉書專頁上表示，人體消化系統的排氣會透過打嗝或放屁來進行，即使睡覺時，人體也仍會放屁。對於放屁的幾個疑惑，他也逐一說明，例如坐飛機較易放屁、咀嚼口香糖時較易放屁、屁臭不一定代表生病、年紀越大越少放屁、運動時容易放連環屁，及若突然想放屁時可採站姿，可讓屁聲小聲點，以避免尷尬。

1. 坐飛機較會放屁：因為飛機的氣壓變化會使人脹氣，讓人想放屁，所以上飛機前盡量少吃豆類等易產氣的食物。

2. 咀嚼口香糖較易放屁：人若連續反覆張開嘴巴、做吞食空氣的動作，都容易導致放屁。

3. 屁臭未必代表有病：屁臭是因為吃了太多含硫的食物，含硫食物在腸胃系統消化時易產生難聞的氣味，這類食物包括大蒜、洋蔥、起司、豆子等。

4. 人愈老愈少放屁：因為人老了，消化系統減慢，較容易便秘也少放屁，若因此感到腹脹者，建議多活動，以促進腸胃蠕動幫助消化。

5. 運動容易放屁：運動可促進腸胃蠕動、促進排氣，因此運動時會常會屁聲連連，就是因運動加速腸胃蠕動，也增加腹壓，排氣次數因而增加。

6. 坐著放屁較大聲：若在公眾場合，突然想放屁，可立刻站立，這樣會比坐著時的屁聲小些。