918強震東部受創，跨越秀姑巒溪的玉里大橋，南下北上雙車道都發生變形隆起破裂，補強後，北上橋開放雙向通行，但南下橋梁樑柱位移、止震墊破裂，現已封閉，公路總局副局長林聰利表示，評估後補強已無意義，將原地直接重建，經費41億元，工期估4年半，已流標多次，農曆年前應可決標，發包施工。

玉里大橋是1977年、1994年建造的「兩代橋」組成，因位於歐亞板塊、菲律賓海板塊交界處，918強震來襲時，兩座橋梁受重創，其中南下車道橋梁檢視後，結構都已破損，已無法開啟通行，現仍封閉，只剩北上橋梁經補強後，暫改由雙向道通行。

立委傅崐萁、公路總局副局長林聰利與地方各界到玉里大橋會勘。（王志偉攝）

因春節連假將屆，返鄉人潮及遊客激增，恐衝擊交通流量與安全，為了解橋樑結構問題與重建作業，立委傅崐萁、交通部公路總局副局長林聰利、第四區工程處處長林文雄、蘇工程處、玉里工務段、玉里鎮公所等單位上午會勘。當地民眾也反映，南下車道封閉後，對當地居民通行不便，所有車輛都只能靠北上雙線道通行，行車具危險。

林文雄與玉里工務段簡報表示，地震後，玉里大橋北上橋樑已由災害預備金支應1千萬元補強開放通行，不過，南下橋地震後，橋梁推擠位移，橋梁與橋面「止震塊」都已破損，檢視後剩下約20公分，還發現橋梁縱向錯位，整個預力樑縱向推擠25到30公分，伸縮縫大部分有約1公分錯位，此外，預力梁也毀損，結構被破壞，因預力梁是靠鋼線拉，破損後對橋梁是個嚴重傷害。

林文雄說，南下橋梁幾乎已無功能，當時評估是否搶修，但估算需要2億1千萬，地震再來，恐出現塌陷，因此修補已無意義，決定敲掉直接改建新橋。

玉里大橋是由兩座橋組成，其中南下橋梁受損嚴重，封閉中。（王志偉攝）

林文雄簡報說，因應板塊擠壓造成大橋東端「每10年長高30公分」的特性，橋梁設計將「預留彈性」，在海岸山脈北端先抬升60公分，20年後大橋兩邊就會拉平、一樣高；到第30年，橋東端又會比西端高30公分，屆時西端會再墊高90公分，讓兩邊高差又回到60公分，如此大橋可以降低地震衝擊，橋的壽命也可拉長。

副局長林聰利表示，重建經費估算41億元，工期4年半，如果橋的管線一併先移除、並以「半半施工」，也就是新橋完工一半先通車，再來施工另一半工程，可以減少工期與緩解車流量。

他說，玉里大橋發包改建，但出現流標3次，公路總局檢討預算後，重新發包，預計農曆年前決標，可以發包出去進行施工。

立委傅崐萁表示，北上橋樑目前兩端行駛，必須注意安全，尤其春節車流量大，恐發生車禍意外，因此改建部分需要盡快進行，他會在立院督促進度，也感謝交通部公路總局搶修。