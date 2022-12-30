近來最受社會大眾討論的法案議題就是109年12年25日立法院三讀通過民法修正案，確定將民法第12條「滿20歲為成年」的年齡規定修改為18歲，並且於112年1月1日施行，這對運彩的銷售也會有所影響，今天就來跟大家談一談。

112年1月1日起 滿18歲依法可買運彩

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。（林勝發攝）

民法修訂成年年齡為18歲

依據運動彩券發行條例13條第1項規定發行機構、受委託機構及經銷商，不得銷售運動彩券或支付獎金予「未成年人」，所以之前只有年滿20歲以上的成年人可以購買或兌領運動彩券，但至112年1月1日起年滿18歲的朋友們就是民法所謂的成年人，法律賦予可以購買或兌領運動彩券的資格及權利，所以新的年度開始只要年滿18歲就可以申請成為運彩線上投注的會員，也可以前往全台近1,600家的投注站購買及兌領運動彩券。

年滿18歲法律賦予可以購買或兌領運動彩券的資格及權利

同時也提醒大家買運彩一定要有所節制，量力而為，才可以從容地享受「買運彩 看比賽 更精彩」、「買運彩 助體育 增光彩」的樂趣與公益。