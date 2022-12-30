近來最受社會大眾討論的法案議題就是109年12年25日立法院三讀通過民法修正案，確定將民法第12條「滿20歲為成年」的年齡規定修改為18歲，並且於112年1月1日施行，這對運彩的銷售也會有所影響，今天就來跟大家談一談。
依據運動彩券發行條例13條第1項規定發行機構、受委託機構及經銷商，不得銷售運動彩券或支付獎金予「未成年人」，所以之前只有年滿20歲以上的成年人可以購買或兌領運動彩券，但至112年1月1日起年滿18歲的朋友們就是民法所謂的成年人，法律賦予可以購買或兌領運動彩券的資格及權利，所以新的年度開始只要年滿18歲就可以申請成為運彩線上投注的會員，也可以前往全台近1,600家的投注站購買及兌領運動彩券。
同時也提醒大家買運彩一定要有所節制，量力而為，才可以從容地享受「買運彩 看比賽 更精彩」、「買運彩 助體育 增光彩」的樂趣與公益。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。