全球晶圓代工龍頭台積電周四宣布其Fab 18廠3奈米投入量產，外媒報導，明年蘋果推出的iPhone 15系列手機料將採用台積電3奈米技術製造的A17晶片。

《9To5Mac》分析，比起性能，iPhone 15手機採用的A17處理器可能更注重電池續航力的提升。

台積電曾透露，與5奈米製程相比，採用其3奈米製程的晶片效能更好，且能減少高達35%的功耗。

外媒認為A17晶片採用台積電3奈米製程，將使新一代iPhone手機的電池續航力更加出色。

不過，業界普遍預期基本款iPhone 15手機可能仍將採用A16仿生晶片，只有Pro版高階機型才會使用最先進的A17晶片。

此外，《9To5Mac》報導，搭載全新M2 Pro處理器的Mac電腦，可能比iPhone 15手機的A17晶片更早引進台積電3奈米技術，而未來推出的M3晶片也將繼續採用3奈米製程。

台積電董事長劉德音周四在Fab 18廠3奈米量產暨第八期工程上樑擴產典禮上表示，Fab 18超級晶圓廠（GigaFab）將提供5奈米與3奈米先進製程產能，看好3奈米製程量產的5年內將創造高達1.5兆美元的終端產品價值。劉德音並表示台積電3奈米製程的市場需求非常強勁，但未透露客戶有哪些。專門追蹤蘋果相關消息的《AppleInsider》報導，台積電最大的客戶蘋果仍將是該晶圓代工巨頭3奈米製程最主要的客戶之一。去年蘋果占台積電總營收約26%。