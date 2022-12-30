台股2022年最後一個交易日，在美股反彈收高帶動下指數開高，最高大漲逾160點，衝上14248點，惟在交投清淡下，漲幅略微收斂，在14200點附近震盪，中小型題材股當道，尾盤在台積電漲幅收斂下，加權指數尾盤壓低43點，終場台股收漲52.67點、報在14137.69點、成交量為1357.89億元；周線連4黑、本周下跌133點；月線亦收黑，12月台股收跌741點，但第4季台股收漲逾700點、季線終止連3黑；累計2022年台股指數跌4081點。

電子權值股台積電(2330)在ADR大漲4%，加上南科3奈米量產下，股價開高震盪，尾盤壓低，終場收漲0.56%，驚險守住季線，惟今年全年依舊收修正達166元；聯電(2303)開高走低，早盤一度上漲逾1%，終場反倒翻黑收跌0.12%；聯發科(2454)午盤後壓回平盤附近震盪收跌；鴻海(2317)狹幅小漲震盪，百元大關近在咫尺；股王大立光(3008)盤中由紅翻黑，股價小跌。

航運股聚焦年終開獎，貨櫃三雄長榮(2603)前三季大賺3000餘億元，年終平均45個月，今收漲1.88%，陽明(2609)、萬海(2615)均漲逾1%。其餘還有中航(2612)升逾4%，遠雄港(5607)、台航(2617)亦漲逾2%。

兵役延長拍板，再度炒熱軍工題材，八貫(1342)強勢漲停，雷虎(8033)收漲逾4%，精剛(1584)收漲近1%。

分析師表示，資金近期維持緊縮，年底前市場交易量清淡，操作依舊須謹慎應對，減少追高之風險。盤勢大致維持上有壓、下有撐的情況，在外資尚未歸隊，短期操作建議以中小型類股為主，年底前留意投信或集團作帳之標的。可持續關注原物料族群，以及近期受到台灣政府政策補貼之產業。電子族群建議短線維持低檔布局，中長期則可持續留意仍處於成長趨勢的IP、伺服器、資料中心等。

下周進入2023年，元月關注題材包括美國超級財報陸續公布，市場預估第4季美國企業獲利衰退，還有需靜待日本央行利率會議聲明與政策指引，也將牽動國際資金流動，並影響股債匯市波動，另外，下周也將陸續公布12月營收表現。