下周國際新聞
1/02 周一 S&P Global南韓12月製造業PMI
S&P Global歐元區12月製造業PMI終值
1/03 周二 南韓1月CPI報告
德國12月失業率
S&P Global/CIPS英國12月製造業PMI終值
S&P Global美國12月製造業PMI終值
美國11月營建支出
1/04 周三 Jibun Bank日本12月製造業PMI終值
S&P Global歐元區12月服務業/綜合PMI終值
MBA美國抵押貸款申請報告、30年期抵押貸款利率
ISM美國12月製造業PMI
美國JOLTs職缺報告
1/05 周四 聯準會FOMC會議紀要
API原油庫存報告
德國11月進出口貿易收支
S&P Global/CIPS英國12月服務業/綜合PMI終值
歐元區11月PPI
ADP美國12月就業報告
美國11月進出口貿易收支
美國請領失業給付人數
S&P Global美國12月服務業/綜合PMI終值
1/06 周五 EIA原油庫存報告
日本11月平均現金所得
Jibun Bank日本12月服務業/綜合PMI終值
德國11月工廠訂單
歐元區12月CPI初值
美國12月非農就業報告
ISM美國12月非製造業PMI
美國11月工廠訂單
美國12月汽車總銷量
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