下周國際新聞

1/02 周一 S&P Global南韓12月製造業PMI

S&P Global歐元區12月製造業PMI終值

1/03 周二 南韓1月CPI報告

德國12月失業率

S&P Global/CIPS英國12月製造業PMI終值

S&P Global美國12月製造業PMI終值

美國11月營建支出

1/04 周三 Jibun Bank日本12月製造業PMI終值

S&P Global歐元區12月服務業/綜合PMI終值

MBA美國抵押貸款申請報告、30年期抵押貸款利率

ISM美國12月製造業PMI

美國JOLTs職缺報告

1/05 周四 聯準會FOMC會議紀要

API原油庫存報告

德國11月進出口貿易收支

S&P Global/CIPS英國12月服務業/綜合PMI終值

歐元區11月PPI

ADP美國12月就業報告

美國11月進出口貿易收支

美國請領失業給付人數

S&P Global美國12月服務業/綜合PMI終值

1/06 周五 EIA原油庫存報告

日本11月平均現金所得

Jibun Bank日本12月服務業/綜合PMI終值

德國11月工廠訂單

歐元區12月CPI初值

美國12月非農就業報告

ISM美國12月非製造業PMI

美國11月工廠訂單

美國12月汽車總銷量

《國際金融》歐股收高 後市看法保守
《美股》消息面：憂心經濟成長 國際油價疲弱
FTX創辦人 達認罪協議快了
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