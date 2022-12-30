中國宣布將解除COVID-19入境檢疫措施，包括美國在內多國加強採檢中國入境旅客以防新變異株。歐盟今天表示沒必要實施這類加強措施，但世衛組織則說能理解這些限制。

過去3年中國實施嚴格的COVID-19防疫規範，大致控制住疫情，但長時間實施清零防疫政策造成經濟損失，並於11月下旬引發民眾示威。北京當局決定取消清零防疫規定後，境內感染率激增。

法新社報導，中國當局本週宣布將於明年1月8日取消入境核酸檢測與集中隔離，並將逐步恢復公民出境旅遊，促使許多中國民眾開始計畫出國旅行。

隨中國防疫鬆綁而疫情復燃，美國及其他好幾個國家宣布將對所有中國入境旅客進行採檢，檢驗陰性者才可入境。

一名美國高級衛生官員告訴媒體：「最近中國COVID-19疫情傳播加快，出現新變異株的風險大增。」這名官員也表示，有關在中國傳播的變異株，北京當局僅向全球資料庫提供有限資訊，對於新病例的採檢與通報也減少。

在美國加強檢疫措施前，義大利、日本、印度和馬來西亞早已各自宣布加強措施，以防中國出現新變異株輸入國內。

不過歐洲疾病預防管制中心（ECDC）今天表示，他們認為目前在歐盟範圍內對來自中國的旅客實施強制採檢「不合理」，稱「無論面對中國正在流行的變異株或後來取代它的變異株，歐盟/歐洲經濟區（EEA）民眾都具有較高免疫力。」

但世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）則在推文呼籲，中國在國內疫情爆發的情況下，應提供更多資料。

譚德塞說：「世衛組織需要更詳盡的資訊，以便做出中國境內COVID-19疫情的全面風險評估…沒有中國釋出的綜合資訊，可以理解全球一些國家採取他們認為或許能保護人民的行動。」

部分國家宣布入境管制措施後，北京當局抨擊西方媒體「抹黑動機不單純」。

中國外交部發言人汪文斌在29日的新聞發布會說：「3年來，中方有效應對了全球5波疫情衝擊……為疫苗、藥物的研發應用以及醫療等資源的準備贏得了寶貴時間。」