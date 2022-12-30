有「西太后」、「龐克教母」的時裝設計師薇薇安·魏斯伍德Vivienne Westwood於29日因病離世，品牌於官方IG發表聲明，不少時尚界人士、品牌如設計師馬克·雅各布斯 (Marc Jacobs)、時尚品牌Burberry、Jacquemus都於留言處致意，同時台灣代理Vivienne Westeood的永三集團則表示，Vivienne Westwood台北旗艦店也將暫閉四天，日前於台北遠東SOGO復興館前廣場開設的Star Wish City快閃店也將提早結束，以表對設計師的追思與緬懷。

薇薇安·魏斯伍德離世消息一出，外界嘩然時尚圈也紛紛留言、發文哀悼，而痛失創辦人、設計師的品牌則以暫時關閉店舖的方式表示對於設計師辭世的哀痛，目前全球有幾家門市加入，台灣代理商永三表示為雖國外品牌方面並未強制要求所有國家、門市加入暫閉行列，但為表對設計師離世悼念，決定從2022年12月31日至2023年1月3日暫時關閉Vivienne Westwood台北旗艦店，原先將於1月2日結束的Star Wish City快閃店則於31日關閉，今（30）日最後一天。

Vivienne Westwood（左）與老公奧地利設計師 Andreas Kronthaler合影。（路透）

根據外媒報導指出，未來品牌將持續經營並交由薇薇安·魏斯伍德同為設計師的另一半Andreas kronthaler執掌，2023年秋冬系列則將於明年1月於巴黎時裝周上發表，最新動向最快須等到2024春夏系列才可知曉。