中鋼(2002)周五召開第18屆董事會第4次會議，首度將五年期經營發展策略擴展至十年期，期戮力落實高值化精緻鋼廠、發展綠能產業等雙主軸策略。開發拓銷精緻鋼品、智慧產線、集團綠能發電量目標全數提升。

中鋼於111年12月30日周五上午召開第18屆董事會第4次會議，會中報告新中鋼願景：「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業。」期能因應產業環境激烈變化、綠能減碳、碳中和等議題，落實ESG永續經營理念，成為卓越企業。同時，也首度將五年期經營發展策略擴展至十年期，以擘畫未來的中鋼，期戮力落實高值化精緻鋼廠、發展綠能產業等雙主軸策略。

尤其，中鋼積極開發拓銷精緻鋼品，其產品占比及毛利占比，將分別由2023年的8.1%及21%，提升至2032年的21%及40%；智慧產線方面，將在5年內完成46個項目，10年內完成76個項目的建置；而集團的綠能發電量，也計畫由2023年的1.1億度，提升到2032年的12.32億度。

中鋼將致力以智慧創新為根本，提升企業經營體質與韌性、引領國內鋼鐵產業提升國際競爭力，並與所有利害關係人共創價值、共享成果。

中鋼周四下午公告取得機器設備一批，總金額約新台幣25.88億元，供營業生產使用，將提升高能效電磁鋼片產製能量，以獲取未來電動車發展所帶來之商機。