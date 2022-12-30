士紙(1903)受惠持股萬海(2615)股利收入跳增挹注，2022年第三季獲利直衝22年新高，使前三季獲利倍增、全年獲利可望創2007年以來近14年高點。展望2023年，公司機動調整營運策略，以快速因應不斷變化的市場需求，並認為本業營運表現將優於今年。

士紙29日召開法說，2022年第三季合併營收0.39億元，季增3.04％、年減19.26％，但營業虧損0.2億元、幅度收斂至近5季最佳，配合業外認列萬海股利收入達3.47億元、年增近10.2倍挹注，使稅後淨利衝上3.11億元、每股盈餘1.2元，雙創22年新高。

累計士紙前三季合併營收1.25億元、年減達55.19％，營業虧損0.71億元，較去年同期0.01億元跳增，但受惠股利收入挹注業外收益達3.21億元、年增達1.73倍挹注下，使稅後淨利2.5億元、年增達近1.23倍，每股盈餘0.96元，已創下2007年全年以來近14年高點。

士紙總經理蔡丞哲表示，前三季營收下滑、本業虧損增加，主因去年有高毛利的營建出售收入1.36億元挹注，以及陽光士林珮柏旅館4～10月進行結構補強，使客房營收0.14億元、年減達53.71％。實際上商品銷售營收0.59億元、仍年增3.58％。

展望後市，蔡丞哲表示將綜觀全球經濟情勢等變數，持續滾動式機動調整營運策略，以因應不斷變化的市場需求。在持續開源節流，配合業外收益挹注，預期今年全年獲利將優於前2年，並看好明年本業營運表現將優於今年。

蔡承哲表示，「獅子寶寶」濕紙巾近2年配合疫情推出一系列抗菌商品，締造不錯銷售佳績，「氧顏森活」則自面膜商品延伸至臉部保養品系列，並透過跨境電商銷往海外，未來將進一步拓展跨境商機，包括切入免稅店及機上購物通路，進一步拓展品牌國際知名度。

資產活化進度方面，蔡承哲指出，五號倉庫旅館都更開發案截至11月底已完成地下層樓板澆灌，目標2024年底取得使用執照。福德路18號的飯店商場開發案亦於第二季取得建照，預計明年完成營建工程發包。士林舊廠開發案則按進度持續進行中。