台灣中油董事長李順欽30日表示，俄烏戰爭未歇，石油、天然氣價格攀高，在配合政府穩定物價政策，苦吞油氣成本雙吸收虧損壓力下，預估今年稅前虧損2,173億元。
李順欽表示，為改善財務結構壓力，中油持續開源節流，積極尋求轉型，預計未來兩年內將完成400多種碳足跡盤查，製定碳價，以達到2050年零排碳目標。
受油、氣價格上漲影響，中油截至11月止，營收11,305億元，稅前虧損2,003億，累積虧損2,033億，惟政策吸收金額高達2,865億元。
台灣中油董事長李順欽30日表示，俄烏戰爭未歇，石油、天然氣價格攀高，在配合政府穩定物價政策，苦吞油氣成本雙吸收虧損壓力下，預估今年稅前虧損2,173億元。
李順欽表示，為改善財務結構壓力，中油持續開源節流，積極尋求轉型，預計未來兩年內將完成400多種碳足跡盤查，製定碳價，以達到2050年零排碳目標。
受油、氣價格上漲影響，中油截至11月止，營收11,305億元，稅前虧損2,003億，累積虧損2,033億，惟政策吸收金額高達2,865億元。
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