前役完成史上第一位至少60分、20籃板大三元的東契奇（Luka Doncic），休息一天後繼續保有火燙手感，30日面對西區墊底的火箭，東契奇輕鬆拿下35分、12籃板及13助攻，率領獨行俠以129比114輕取火箭，而東契奇在近2場比賽一共攻下95分、33籃板及23助攻，成為NBA史上首位連2場賽事拿下至少95分、20籃板及20助攻的球員。

迎來主場3連戰最終回，獨行俠面對火箭打來豪不費力，次節就拉開到雙位數的分差，一記高吊禁區傳給伍德（Christian Wood）得手後，東契奇3節還沒打完就寫下大三元的數據，比賽也正式進入垃圾時間，最終獨行俠以15分之差大勝火箭，拿下近期的5連勝。

東契奇此戰沒有消耗太多精力，出賽34分鐘以21投11中，外加4顆三分球，拿下35分、12籃板及13助攻的大三元數據，另有1抄截及2火鍋進帳，同時是東契奇本賽季第8次拿下大三元，生涯第54次寫下大三元紀錄。

Luka Doncic is the first player in NBA history with 95 points, 20 rebounds and 20 assists over a 2-game span 😳 https://t.co/vbQDg9omNd — NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 30, 2022

Luka Doncic over the last 4 Games:



50 PTS - 8 REB - 10 AST - 56% FG

32 PTS - 9 REB - 9 AST - 56% FG

60 PTS - 21 REB - 10 AST - 67% FG

35 PTS - 12 REB - 13 AST - 52% FG



Ridiculous pic.twitter.com/IeLz3bL9L1 — Hoop Central (@TheHoopCentral) December 30, 2022

東契奇24日面對火箭就攻下了50分，此後4戰總計下來，東契奇場均可拿下44.2分、12.5籃板及10.5助攻，4場比賽都帶隊拿下勝利，若持續保持高檔狀態，距離奪下生涯首座例行賽MVP的目標不遠了。