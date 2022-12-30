台中醫院服務15年員工林小姐說，她生活正常，無家族病史也無抽菸習慣，幸好及早發現，現在僅定期追蹤即可。（潘虹恩攝）

肺癌是國人10大癌症死因中的第1名，衛福部近年積極推廣低劑量電腦斷層掃瞄（以下簡稱LDCT）檢測，盼幫助民眾及早發現、治療。衛福部台中醫院院長侯承伯照顧醫護人員，今年特將LDCT檢測納入員工健檢，有多名員工在檢測後發現肺部異狀，幸皆為初期，經開刀治療已無大礙。

台中醫院健檢中心主任、醫師翁茂中解釋，LDCT是目前最主流的胸部電腦斷層掃瞄，它能發現小於1公分的肺部節結，對於檢測肺癌等疾病有很好的效果，今年特別將它列入員工健檢項目之一。此次45歲以上施作LDCT的人數約257人，發現有結節、毛玻璃、鈣化等異常需立即追踪的人數約82人，近3分之1。

台中醫院員工林小姐在醫院服務15年，未有家族病史，也沒有抽菸習慣，今年接受LDCT檢測時發現異常，資深員工吳先生則有20年菸齡，其母也曾罹患肺部相關疾病。胸腔內科主任黃丞正說，林小姐左下肺有約0.9公分的純毛玻璃樣結節，擔心惡化而安排手術切除，約住院1周就返家休養，吳先生則是右下肺部有約0.4公分的毛玻璃樣結節，經化驗是原位癌，開刀休養已後回到工作崗位。

林小姐表示，她被醫院通知檢測有異常時相當震驚，幸好及早發現，且她在醫院工作就醫方便，現在僅定期追蹤即可；林先生則說，他在開刀休養後開始戒煙，維持健康的生活習慣，感謝醫院將LDCT納入健檢中，才能及早發現，避免肺部原位癌持續惡化。

台中醫院副院長、胸腔外科主任葉周明說，台中醫院將醫護同仁的健康放在第一位，未來施作員工健檢時，都會將LDCT列入必要項目，醫院將會一起守護醫護同仁的健康。另也提醒民眾，肺癌、肺腺癌等癌症的治癒率與發現時間息息相關，若早期發現，治癒率都可在7成以上。

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