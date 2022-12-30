2023年第5屆世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月開打，原訂要在1月6日提交35人集訓名單日程出現異動，中職秘書長同時也是此次選訓委員召集人的楊清瓏表示，日前已收到WBC官方來函，35人名單將可延後提交，但日期未定。

中華隊在11月17日產生50人大名單，隔天提交給WBC官方，由於當初中職與球員工會簽署協議，並不會公布50人名單，不過總教練林岳平指出，這次名單投手23人、野手27人（含6名捕手），其中包含11名旅外球員，另含1名業餘球員。

原本接下來要在明年1月6日提交35人集訓名單，不過楊清瓏表示，由於有些國家向WBC官方反應，因有其他作業需求、需要更多時間，因此已有新的來函，將提交名單日期延後，給各隊有更多時間去思考、討論。

中華隊規劃在明年1月28日全員報到，集訓地點都在斗六，原訂1月6日提交35人集訓名單暫緩實施，但2月7日提交30人正式名單日程並未異動。這次中華隊由統一獅總教練林岳平執掌兵符，楊清瓏表示，教練團平時都有保持密切聯繫，針對球員組成隨時開會做討論，討論出35人名單後屆時將提報至選訓委員會。