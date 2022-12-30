基隆市立體育場因為改建工程已經封了兩年，今年8月連市民體育活動中心也因為結構危險封館，卻在封館5個月後都沒有動工。市議員韓世昱現勘後表示，基隆多雨，本來室內運動場館就不多，市府應協助民眾找出替代活動場館。

基隆市民活動中心建於1979年，是一座4層樓的建築物，占地近千坪。早期是軍方所有，後移轉給市政府教育處，做為市民室內運動的場所。一樓原為籃球場，11年前改建為網球場。

但由於建物年事已高，2016年市民活動中心曾做過結構鑑定，專業技師建議需要結構補強，近幾年市府積極向體育署爭取到5000萬元將進行結構補強與球場整建，希望帶給民眾更安全舒適的室內活動空間。

今年8月，在無預警情況下，市府教育處突然公告封館，讓信義區習慣在這裡運動的民眾群情激憤。市議員韓世昱表示，他接獲許多民眾投訴，日前邀市府教育處會勘。民眾認為，市府在封館前完全未經宣告或協調，市立體育場又一再延宕，讓民眾沒有室內活動的場館可以運動、打球。

對此，基隆市教育處體健科長李上泰表示，將在會勘後儘速尋求一些室內活動的替代場所，如成功國中的室內網球場正整建當中，年後完工會儘速開放民眾使用，至於室內舞蹈場所也會協調市立體育館內部空間開放給民眾使用，其他則會尋找學校室內及外部空間來協調開放。

李上泰指出，活動中心相關工程將自明年元月5日起正式施工，將針對室內網球場地坪、屋頂、機電消防設備等進行更新，預計工期達270天。

韓世昱說，活動中心早在8月就封館，建照卻一直拖到11月才取得，他要求市府協助民眾找到室內運動及活動場館，並且也應以此為鑑，施做任何一項工程，一定要先做好配套並做好協調工作，才是一個有溫度的政府。