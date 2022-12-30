一名女網友近日要去義大利羅馬，在土耳其轉機卻出狀況，起初她想是自己遲到才無法登機，因此立刻花了1萬買去羅馬的單程機票，怎料登機時間快到時，她卻被關了起來，並被誣陷有喝酒，直到該航班起飛才被放出來，讓她焦慮到必須服藥，更慘的是，被困在土耳其機場時，還被地勤人員騷擾，讓她嚇到最後又砸3萬買了傍晚的機票，這才終於順利抵達羅馬，悽慘狀況引起網友討論。

一名女網友在臉書社團《爆料公社》發文分享，12月27日她準備從土耳其轉機去義大利羅馬出了意外，航班表定登機時間是上午8時20分，但她因為上廁所而遲到，直到上午8時52分才去報到，結果3個穿著西裝的工作人員出面制止，要求她去服務台處理，並說什麼都不讓她登機，但明明飛機9時10分才會起飛，因此她無法理解為何不讓她上機。

女網友指出，到了服務台才發現該航空是要她重買機票，而現場擠滿了10幾個同病相憐的人，大家都是差了幾分鐘而無法登機，但她想著是自己遲到錯過了登機時間，因此立刻掏錢買了去羅馬的單程機票，多花了1萬多元，只希望能趕快抵達目的地。

女網友表示，到了中午12點，她拿著新買的機票在登機口等待，卻突然有工作人員指控她喝酒，然後就把她關在一個玻璃房裡面，直到該班機起飛才放她出來，讓她焦慮到必須要吃藥緩和情緒；最可怕的是，後來又有看起來有點年紀的男地勤跑來騷擾她，先是誇她很漂亮，又說現在去羅馬的班機都沒有了，接著就邀請她到飯店過夜。

女網友說，在土耳其發生的一切都太奇怪，也讓她感到很不舒服，因此她立刻上網搜尋下一班去羅馬的班機，希望可以盡快離開土耳其，結果在網上確認了下午6點有張快要3萬元的單程機票，她咬緊牙根下訂機票，結果航空櫃檯的小姐還又斷拿她喝酒這件事情出來說，讓她氣得說要調監視器來看，對方卻擺爛說沒有，讓她感覺受辱。

原PO崩潰地說，最慘的是，她好不容易在當晚8點多抵達羅馬，卻發現行李早就隨著早上的那班飛機送抵羅馬機場，整天過去已不見蹤影，而她所有的禦寒衣物還有日常必需品都消失了。所幸羅馬機場的工作人員陪她到處尋找，最後還幫她寫行李遺失單並跟土耳其航空做呈報，要不然她真的不知道該怎麼辦才好。

女網友說，土耳其機場有很大的問題，第一個是不誠實、第二個是有歧視和好色，這樣的機場被選為最佳機場，真的讓人感到噁心。而她的回程機票原本也要在土耳其轉機，但因為這次恐怖的經驗，她可能會花錢買平安，改買華航或長榮回家。

貼文引起網友討論，不少人憤慨直呼，土耳其航空真的很扯，其實就是超賣機票了，沒辦法讓你上去，但航空公司不斷讓這樣的事情發生，處理方式很粗暴，真的很糟；另有網友認為，這家航空的評價就是這樣，也沒人逼你買，要省錢就要承受風險。

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